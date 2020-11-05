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Аккумулятор Fujifilm NP-W126S

Артикул: 231935
Аккумулятор Fujifilm NP-W126S
3 990 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231935
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFujifilm
Тип товараАккумулятор
Для устройствFujiFilm X-E2, FujiFilm X-A1, FujiFilm X-A2, FujiFilm X-M1, FujiFilm X-T10, FujiFilm X-T1, FUJIFILM X-Pro1, FujiFilm X-E1
Модель аккумулятораNP-W126S
Аккумулятор FujiFilm NP-W126S мощностью 1200 мАч подходит для использования с моделями профессиональных фотоаппаратов FujiFilm серии Х. Модель обладает возможностью использования в форсированном режиме, а также уменьшенным тепловыделением. Оригинальный литиево-ионный аккумулятор FujiFilm NP-W126S удивит и порадует вас своей работоспособностью. Модель имеет стандартный черный корпус, оптимально подходящий к разъемам для аккумулятора камер одноименного производителя. Производительность устройства составляет 8.7 Вт/ч.


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Аккумулятор Fujifilm NP-W126S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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