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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотооборудование Комплекты студийного света Lumifor Комплект студийного света Lumifor CRETO 800 PORTRAIT KIT, импульсный 2х400Дж, 2 Софтбокса

Комплект студийного света Lumifor CRETO 800 PORTRAIT KIT, импульсный 2х400Дж, 2 Софтбокса

Артикул: 231899
  • Комплект студийного света Lumifor CRETO 800 PORTRAIT KIT, импульсный 2х400Дж, 2 Софтбокса - фото 1
  • Комплект студийного света Lumifor CRETO 800 PORTRAIT KIT, импульсный 2х400Дж, 2 Софтбокса - фото 2
  • Комплект студийного света Lumifor CRETO 800 PORTRAIT KIT, импульсный 2х400Дж, 2 Софтбокса - фото 3
  • Комплект студийного света Lumifor CRETO 800 PORTRAIT KIT, импульсный 2х400Дж, 2 Софтбокса - фото 4
  • Комплект студийного света Lumifor CRETO 800 PORTRAIT KIT, импульсный 2х400Дж, 2 Софтбокса - фото 5
Комплект студийного света Lumifor CRETO 800 PORTRAIT KIT, импульсный 2х400Дж, 2 Софтбокса - фото 1
Комплект студийного света Lumifor CRETO 800 PORTRAIT KIT, импульсный 2х400Дж, 2 Софтбокса - фото 2
Комплект студийного света Lumifor CRETO 800 PORTRAIT KIT, импульсный 2х400Дж, 2 Софтбокса - фото 3
Комплект студийного света Lumifor CRETO 800 PORTRAIT KIT, импульсный 2х400Дж, 2 Софтбокса - фото 4
Комплект студийного света Lumifor CRETO 800 PORTRAIT KIT, импульсный 2х400Дж, 2 Софтбокса - фото 5
43 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 231899
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БрендLumifor
Тип товараКомплект студийного света
Мощность вспышки, Дж400
Время перезарядки, сек1,5
Цветовая температура5600+-200К
Источник питания220В/50Гц
КомплектацияCRETO LCR-400 импульсный осветитель 2, LFB7-3 стандартный рефлектор 2, LT-3000-33AC студийная стойка 2, LS-80100 ULTRA софтбокс 80х100см 1, LO-120 ULTRA октобокс 120см 1, LBK-15 студийная сумка 1, LRT-CR1 радиосинхронизатор 1, Сетевой кабель (220В) 2, Синхрокабель 3,5мм 2, Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон 1
Вес, кг2,3
Состояние товарановый
Студийные осветители CRETO для креативных фотографов, для которых необходимо больше света, больше настроек и большее время работы. Осветители на 300Дж и 400Дж оснащаются встроенным синхронизатором, имеют воздушное охлаждение и возможность удаленного управления мощностью приборов.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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