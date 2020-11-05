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Метеостанция Ea2 ED603 по сравнению с аналогичными товарами выглядит весьма компактно и с первого взгляда кажется удивительным, что в ее арсенале имеется широкий спектр возможностей. Но этот маленький прибор способен заменить собой термометр, гигрометр, став полноценным метеоцентром в вашей квартире.

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