8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Метеостанция Ea2 ED608

Артикул: 231894
Метеостанция Ea2 ED608
3 160 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231894
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендEa2
Тип товараМетеостанции
Выносной датчикбеспроводной (радиус приема 30 м), макс. число датчиков - 3, в комплекте - 1
Диапазон показателей температурыот -40 до 50 °C
Дисплейс подсветкой
Дополнительные функциипрогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь
Звуковая индикацияесть
Измерение температуры (OUT)есть
Отображение информациицифры и символы, выбор единиц измерения
Передача данныхсбор данных каждые 40 с, частота передачи 433,92 МГц
Питаниеавтономное, батареи типа ААА, индикация уровня заряда
Размеры (ВхШхТ)158х80х19 мм
Метеостанция Ea2 ED608 – необходимая вещь для тех, кому интересны точные данные о погоде за окном и температуре воздуха в самом доме. В комплекте имеется датчик (выносной), который работает дистанционно. В устройстве предусмотрена работа с тремя беспроводными датчиками одновременно. Это позволит собрать максимально точную и объективную информацию.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Метеостанция Ea2 ED608 – стоимость товара 3160 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...