8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Метеостанция Oregon Scientific BAR206S черный

Артикул: 231888
Метеостанция Oregon Scientific BAR206S, черный
2 730 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231888
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендOregon
Тип товараМетеостанции
Выносной датчикбеспроводной (радиус приема 30 м), макс. число датчиков - 3, в комплекте - 1
Диапазон показателей температуры-40 - 60° C
Дисплейс подсветкой
Дополнительные функциипрогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, обычный календарь
Измерение температуры (OUT)есть
Отображение информациицифры и символы
Питаниеавтономное, батареи типа АА (в комплекте), индикация уровня заряда
Размеры (ВхШхТ)96х50х22 мм
Вероятно, самое полезное и многоцелевое устройство для любого дома - это метеостанция Oregon Scientific BAR206S. Ведь что такое точная информацию о погоде, отчёт о температуре, точные показатели времени, автоматически синхронизирующийся с британскими атомными часами? Это, в первую очередь, возможность планировать свой день и не зависеть от обстоятельств.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Метеостанция Oregon Scientific BAR206S черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...