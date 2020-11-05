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Метеостанция Oregon Scientific BAR223P

Артикул: 231882
  • Метеостанция Oregon Scientific BAR223P - фото 1
  • Метеостанция Oregon Scientific BAR223P - фото 2
Метеостанция Oregon Scientific BAR223P - фото 1
Метеостанция Oregon Scientific BAR223P - фото 2
4 780 руб. 
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+ 55 КэтКоинов
Артикул: 231882
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOregon
Тип товараМетеостанции
Выносной датчикбеспроводной (радиус приема 50 м), макс. число датчиков - 5, в комплекте - 1
Диапазон показателей температуры-40 - 60° C
Дисплейс подсветкой, функция проекцирования изображения
Дополнительные функциичасы, будильник, обычный календарь
Измерение температуры (OUT)есть
Отображение информациицифры, выбор единиц измерения
Передача данныхсбор данных каждые 42 с, частота передачи 433,92 МГц
Питаниеот сети, индикация уровня заряда
Размеры (ВхШхТ)80х200х22 мм
Часы проекционные Oregon Scientific BAR223P понравятся ценителям оригинального дизайна. Корпус этой модели оформлен в сочетании черного и голубого цветов. Габариты устройства составляют 200х80х22 мм. Часы оборудованы монохромным дисплеем с синей подсветкой. Яркость экрана регулируется. На нем отображается текущее время, погода и температура. Предусмотрена возможность постоянной проекции данных на стену.


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Самовывоз невозможен
Метеостанция Oregon Scientific BAR223P - стоимость товара 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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