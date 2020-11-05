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Метеостанция Oregon Scientific BAR268HG (белый)

Артикул: 231879
Метеостанция Oregon Scientific BAR268HG (белый)
2 600 руб. 
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Артикул: 231879
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOregon
Тип товараМетеостанции
Выносной датчикбеспроводной, макс. число датчиков - 5, в комплекте - 1
Диапазон показателей температурыот -40 °C до +70 °C
Дисплейс подсветкой
Дополнительные функциипрогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь, лунный календарь
Измерение температуры (OUT)есть
Отображение информациицифры и символы
Питаниеавтономное (в комплекте)
Размеры (ВхШхТ)94х175х17,8 мм
Измеряет комнатную температуру и влажность, а также измеряет наружную температуру и влажность с индикатором тенденции изменений (стрелочный индикатор: рост, стабильно, спад). Имеет память для сохранения мин / макс значений комнатной / наружной температуры / влажности в течение суток.


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Метеостанция Oregon Scientific BAR268HG (белый) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2600 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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