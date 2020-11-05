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Объектив Зенитар 0,95/50 Е-mount

Артикул: 231859
Объектив Зенитар 0,95/50 Е
56 737 руб. 
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+ 374 КэтКоинов
Артикул: 231859
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендЗенит
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетSony E
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра72 мм
Тип объективастандартный
Ультразвуковой приводнет
Автофокуснет
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии0.95
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии0.95
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм50
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм50
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг1.1
Объектив с исключительно мягким рисунком, хорошо подходит для портретной фотосъемки, а также творческой видеографии. Максимальная апертура 0.95 позволяет создавать изображения с уникально тонкой глубиной резкости. Боке (характер размытия фона) очень мягкое, без какой-либо «нервозности», чему способствует 14-лепестковая диафрагма. Благодаря 14 лепесткам объективу удается сохранять идеально круглое отверстие как на открытых, так и на закрытых значениях, чем могут похвастаться редкие объективы – обычно столько лепестков используется в кинооптике. При этом объектив обладает высокой резкостью и низким уровнем аберраций.


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Самовывоз невозможен
Объектив Зенитар 0,95/50 Е-mount - стоимость товара 56737 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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