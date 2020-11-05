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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотооборудование Осветители Fancier Прибор постоянного света Fancier компактный светодиодный софт FAN-SLED100, 16W,48 LED,5600K

Прибор постоянного света Fancier компактный светодиодный софт FAN-SLED100, 16W,48 LED,5600K

Артикул: 231853
  • Прибор постоянного света Fancier компактный светодиодный софт FAN-SLED100, 16W,48 LED,5600K - фото 1
  • Прибор постоянного света Fancier компактный светодиодный софт FAN-SLED100, 16W,48 LED,5600K - фото 2
  • Прибор постоянного света Fancier компактный светодиодный софт FAN-SLED100, 16W,48 LED,5600K - фото 3
  • Прибор постоянного света Fancier компактный светодиодный софт FAN-SLED100, 16W,48 LED,5600K - фото 4
  • Прибор постоянного света Fancier компактный светодиодный софт FAN-SLED100, 16W,48 LED,5600K - фото 5
  • Прибор постоянного света Fancier компактный светодиодный софт FAN-SLED100, 16W,48 LED,5600K - фото 6
  • Прибор постоянного света Fancier компактный светодиодный софт FAN-SLED100, 16W,48 LED,5600K - фото 7
Прибор постоянного света Fancier компактный светодиодный софт FAN-SLED100, 16W,48 LED,5600K - фото 1
Прибор постоянного света Fancier компактный светодиодный софт FAN-SLED100, 16W,48 LED,5600K - фото 2
Прибор постоянного света Fancier компактный светодиодный софт FAN-SLED100, 16W,48 LED,5600K - фото 3
Прибор постоянного света Fancier компактный светодиодный софт FAN-SLED100, 16W,48 LED,5600K - фото 4
Прибор постоянного света Fancier компактный светодиодный софт FAN-SLED100, 16W,48 LED,5600K - фото 5
Прибор постоянного света Fancier компактный светодиодный софт FAN-SLED100, 16W,48 LED,5600K - фото 6
Прибор постоянного света Fancier компактный светодиодный софт FAN-SLED100, 16W,48 LED,5600K - фото 7
2 130 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231853
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFancier
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный
Выходная мощность, Вт16
Цветовая температура5600 K
Размеры, см18х17х28
Вес, кг0.25
Прибор дает мягкое рассеянное свечение. Использует аккумуляторные батареи типа Sony NF или совместимые различной емкости. Батарея в комплект с прибором не входит и приобретается отдельно/. . Использует блок питания 6,8-12V 2A


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Самовывоз невозможен
Прибор постоянного света Fancier компактный светодиодный софт FAN-SLED100, 16W,48 LED,5600K - по цене 2130 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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