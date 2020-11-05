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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотооборудование Синхронизаторы Lumifor Радиосинхронизатор Lumifor LRT-WT4-UH, 4 канала, универсальный, с держателем для зонта

Радиосинхронизатор Lumifor LRT-WT4-UH, 4 канала, универсальный, с держателем для зонта

Артикул: 231844
  • Радиосинхронизатор Lumifor LRT-WT4-UH, 4 канала, универсальный, с держателем для зонта - фото 1
  • Радиосинхронизатор Lumifor LRT-WT4-UH, 4 канала, универсальный, с держателем для зонта - фото 2
  • Радиосинхронизатор Lumifor LRT-WT4-UH, 4 канала, универсальный, с держателем для зонта - фото 3
  • Радиосинхронизатор Lumifor LRT-WT4-UH, 4 канала, универсальный, с держателем для зонта - фото 4
  • Радиосинхронизатор Lumifor LRT-WT4-UH, 4 канала, универсальный, с держателем для зонта - фото 5
  • Радиосинхронизатор Lumifor LRT-WT4-UH, 4 канала, универсальный, с держателем для зонта - фото 6
  • Радиосинхронизатор Lumifor LRT-WT4-UH, 4 канала, универсальный, с держателем для зонта - фото 7
  • Радиосинхронизатор Lumifor LRT-WT4-UH, 4 канала, универсальный, с держателем для зонта - фото 8
Радиосинхронизатор Lumifor LRT-WT4-UH, 4 канала, универсальный, с держателем для зонта - фото 1
Радиосинхронизатор Lumifor LRT-WT4-UH, 4 канала, универсальный, с держателем для зонта - фото 2
Радиосинхронизатор Lumifor LRT-WT4-UH, 4 канала, универсальный, с держателем для зонта - фото 3
Радиосинхронизатор Lumifor LRT-WT4-UH, 4 канала, универсальный, с держателем для зонта - фото 4
Радиосинхронизатор Lumifor LRT-WT4-UH, 4 канала, универсальный, с держателем для зонта - фото 5
Радиосинхронизатор Lumifor LRT-WT4-UH, 4 канала, универсальный, с держателем для зонта - фото 6
Радиосинхронизатор Lumifor LRT-WT4-UH, 4 канала, универсальный, с держателем для зонта - фото 7
Радиосинхронизатор Lumifor LRT-WT4-UH, 4 канала, универсальный, с держателем для зонта - фото 8
1 710 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231844
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLumifor
Тип товараСинхронизаторы
Радиосинхронизатор для синхронизации фотокамер, оборудованных горячим башмаком c накамерными вспышками Canon, Nikon, Pentax и другими, синхронизируемыми по центральному контакту, а также со студийными осветителями с синхроконтактом 3,5мм. Набор состоит из передатчика, 1-го приемника и дополнительного кабеля для синхронизации со студийными осветителями. Связь осуществляется на частоте 433,075МГц. Передатчик комплектуется батареей типа 23А (12В) - (в комплекте стандартной поставки), приемник - 2мя щелочными батареями размера ААА (приобретаются отдельно). Данный радиосинхронизатор оборудован держателем для фотозонта, что позволяет устанавливать его в паре с зонтом прямо на штатив или студийную стойку, не используя специальную головку-держатель для зонта.


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Самовывоз невозможен
Радиосинхронизатор Lumifor LRT-WT4-UH, 4 канала, универсальный, с держателем для зонта - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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