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Метеостанция Ea2 ED601

Артикул: 231816
Термометр Ea2 ED601
1 770 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231816
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендEa2
Тип товараТермометр
Выносной датчикбеспроводной (радиус приема 30 м), макс. число датчиков - 3, в комплекте - 1
Диапазон показателей температуры-40 - 50° C
Дисплейс подсветкой
Дополнительные функциисохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь
Измерение температуры (OUT)есть
Отображение информациицифры, выбор единиц измерения
Передача данныхчастота передачи 433,92 МГц
Питаниеавтономное, батареи типа ААА, индикация уровня заряда
Размеры (ВхШхТ)80х158х19 мм
Метеостанция Ea2 ED601 стильно выглядит, не занимает много места, её легко можно разместить на столе или подоконнике. В комплект входит радиодатчик, поэтому устройство способно сообщить владельцу информацию о температуре как в помещении, так и за его пределами.


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Самовывоз невозможен
Метеостанция Ea2 ED601 - купить по цене 1770 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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