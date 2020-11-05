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Фон хромакей GreenBean Field 2.4 х 5.0 Green

Артикул: 231780
  • Фон хромакей GreenBean Field 2.4 х 5.0 Green - фото 1
  • Фон хромакей GreenBean Field 2.4 х 5.0 Green - фото 2
  • Фон хромакей GreenBean Field 2.4 х 5.0 Green - фото 3
Фон хромакей GreenBean Field 2.4 х 5.0 Green - фото 1
Фон хромакей GreenBean Field 2.4 х 5.0 Green - фото 2
Фон хромакей GreenBean Field 2.4 х 5.0 Green - фото 3
5 860 руб. 
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+ 139 КэтКоинов
Артикул: 231780
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараФотофоны
Высота, см240
Длина, см500
Состояние товарановый
Зеленый фон хромакей Field 2.4х5.0 Green предназначен для видео- и фотосъемки, когда при записи сцены или для последующего монтажа необходимо вместо фона поместить другое изображение. Размер 2,4х5,0 м позволит использовать фон в большинстве ситуаций. Матовый материал, окрашенный стойкими к истиранию красками, не дает бликов и легко чистится. В комплект входит сумка для хранения и транспортировки. Система крепления приобретается отдельно.


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Самовывоз невозможен
Фон хромакей GreenBean Field 2.4 х 5.0 Green - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5860 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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