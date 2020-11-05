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Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini S

Артикул: 231768
  • Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini S - фото 1
  • Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini S - фото 2
  • Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini S - фото 3
  • Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini S - фото 4
  • Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini S - фото 5
Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini S - фото 1
Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini S - фото 2
Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini S - фото 3
Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini S - фото 4
Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini S - фото 5
5 010 руб. 
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+ 76 КэтКоинов
Артикул: 231768
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMoza
Тип товараСтедикам
АккумуляторЕсть
Вес0.498
Диапазон вращения270 град.
Диапазон наклона200 град.
Диапазон поперечного наклона315 град.
Нагрузка0.26 кг
Ширина захвата держателя5.8-8.8 см
Компактный электронный трехосевой стабилизатор для смартфона, рассчитанный на устройства весом не более 280 г и шириной экрана 58-88 мм Это универсальный стабилизатор для смартфонов, подходящий для всех видов съемки, таких как вечеринки, путешествий, экстремального спорта, селфи, мероприятий на свежем воздухе, и прямых трансляций.


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Самовывоз невозможен
Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini S - стоимость товара 5010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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