Сыворотка для лица c морским коллагеном Elizavecca Hell-Pore Marine Collagen Ample 50мл

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|Бренд
|Elizavecca
|Тип товара
|Сыворотки и концентраты для лица
|Тип средства
|сыворотка для лица
|Тип кожи
|проблемная, комбинированная-жирная, сухая, нормальная, чувствительная, зрелая
|Эффект от использования
|увлажняющий, тонизирующий, лифтинговый
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Elizavecca Hell-Pore Marine Collagen Ample
|Применение
|нанести сыворотку на очищенную и тонизированную кожу лица, шеи и декольте
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|экстракт вина, экстракт гиацинта, экстракт шалфея, экстракт василька, экстракт огуречника, экстракт ромашки, экстракт лаванды, экстракт винограда, экстракт клюквы, экстракт клубники, экстракт ягод асаи, экстракт граната, экстракт шелковицы, экстракт земляники, экстракт голубики, экстракт малины, аденозин, аллантоин
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