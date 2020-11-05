Вспышка Godox A1 для смартфона

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Godox
|Тип товара
|Вспышки
|Ведущее число
|8.1 м
|Вес, кг
|0.11
|Время перезарядки
|2.5 с
|Дисплей
|есть
|Количество элементов питания
|1
|Комплектация
|вспышка, USB кабель, 2 клейких крепления
|Особенности
|встроенная защита от короткого замыкания и высокого напряжения
|Пилотный свет
|есть
|Поворотная головка
|нет
|Поддержка режимов
|TTL
|Подключение внешнего питания
|нет
|Подробнее о совместимых камерах
|iOS, Android
|Режим ведомой вспышки
|есть
|Режим ведущей вспышки
|есть
|Тип элементов питания
|собственный аккумулятор
|Число срабатываний от одного комплекта батарей
|700
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