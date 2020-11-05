Вспышка Falcon Eyes SLS-006S

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Falcon Eyes
|Тип товара
|Вспышки
|Автоматический Zoom
|нет
|Поворотная головка
|нет
|Управляющий блок в комплекте
|нет
|Тип элементов питания
|AA
|Стробоскопическая вспышка
|нет
|Совместимые камеры
|универсальная
|Ручной Zoom
|нет
|Разъем внешней синхронизации
|нет
|Подключение внешнего питания
|нет
|Особенности
|цветовая температура: 5500-5600 К
|Блокировка мощности вспышки
|нет
|Комплектация
|лампа, документация
|Количество элементов питания
|2
|Количество ламп в одной вспышке
|1
|Дисплей
|нет
|Время перезарядки
|8 с
|Вес, кг
|0.113
|Брекетинг
|нет
|Широкоугольный диффузор
|нет
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