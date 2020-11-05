Вспышка кольцевая Godox Witstro AR400 аккумуляторная

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Godox
|Тип товара
|Вспышки
|Ведущее число
|36 м
|Вес, кг
|1.4
|Время перезарядки
|0.50-2.80 c
|Дисплей
|нет
|Длительность вспышки
|1/300-1/10000 с
|Комплектация
|вспышка, аккумулятор, зарядное устройство, рассеиватель, крепление для камеры, крепление на стойку
|Особенности
|синхрокабель 3,5мм/разъем синхронизации с ПК, синхронизация ведомой вспышки, кнопка тестовой вспышки, разъем для беспроводной синхронизации
|Поворотная головка
|нет
|Ручная регулировка мощности
|есть
|Совместимые камеры
|универсальная фотовспышка
|Тип вспышки
|кольцевая
|Тип элементов питания
|собственный аккумулятор
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