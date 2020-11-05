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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотовспышки Godox Вспышка накамерная Godox Ving V350C TTL аккумуляторная для Canon

Вспышка накамерная Godox Ving V350C TTL аккумуляторная для Canon

Артикул: 231669
  • Вспышка накамерная Godox Ving V350C TTL аккумуляторная для Canon - фото 1
  • Вспышка накамерная Godox Ving V350C TTL аккумуляторная для Canon - фото 2
  • Вспышка накамерная Godox Ving V350C TTL аккумуляторная для Canon - фото 3
  • Вспышка накамерная Godox Ving V350C TTL аккумуляторная для Canon - фото 4
  • Вспышка накамерная Godox Ving V350C TTL аккумуляторная для Canon - фото 5
Вспышка накамерная Godox Ving V350C TTL аккумуляторная для Canon - фото 1
Вспышка накамерная Godox Ving V350C TTL аккумуляторная для Canon - фото 2
Вспышка накамерная Godox Ving V350C TTL аккумуляторная для Canon - фото 3
Вспышка накамерная Godox Ving V350C TTL аккумуляторная для Canon - фото 4
Вспышка накамерная Godox Ving V350C TTL аккумуляторная для Canon - фото 5
14 230 руб. 
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+ 285 КэтКоинов
Артикул: 231669
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараВспышки
FP-синхронизацияесть
Режим ведомой вспышкиесть
Угол поворота по горизонтали270 градусов
Угол поворота вниз7 градусов
Угол поворота вверх90 градусов
Угол освещения24-105 мм
Тип элементов питаниясобственный аккумулятор
Тип вспышкиобычная
Стробоскопическая вспышкаесть
Совместимые камерыCanon
Синхронизация по задней шторке затвораесть
Ручной Zoomесть
Режим ведущей вспышкиесть
Подключение внешнего питаниянет
Автоматический Zoomесть
Поддержка режимовTTL
Поворотная головкаесть
Особенностимонохромный дисплей с подсветкой
Креплениебашмак
Комплектациявспышка, аккумулятор, зарядное устройство, кабель питания, подставка, рассеиватель, чехол, инструкция
Количество элементов питания1
Количество ламп в одной вспышке1
Длительность вспышки1/350-1/20000 с
Дисплейесть
Время перезарядки0.10-1.70 c
Вес, кг0.29
Ведущее число36 м
Число срабатываний от одного комплекта батарей500
Godox Ving V350C является, по сути, модификацией модели ThinkLite TT350C. В отличие от последней, V350C использует литий-ионный аккумулятор, который обеспечивает большее число срабатываний и сокращает время перезарядки. Кроме того, вам не надо тратить деньги на АА аккумуляторы. Ving V350C обладает серьезным набором функций. Она поддерживает синхронизацию в автоматическом и ручном режиме, по передней или задней шторке, высокоскоростную синхронизацию (HSS), а также может выступать ведущей или ведомой вспышкой с помощью встроенного радиоприемника системы Godox X 2.4 ГГц. Да, эта малютка может командовать другими накамерными и студийными вспышками. Благодаря своей компактности, Godox V350C отлично подходит для использования с беззеркальными камерами Canon.


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Самовывоз невозможен
Вспышка накамерная Godox Ving V350C TTL аккумуляторная для Canon - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 14230 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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