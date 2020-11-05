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Вспышка студийная Godox DP1000II

Артикул: 231642
  • Вспышка студийная Godox DP1000II - фото 1
  • Вспышка студийная Godox DP1000II - фото 2
  • Вспышка студийная Godox DP1000II - фото 3
  • Вспышка студийная Godox DP1000II - фото 4
  • Вспышка студийная Godox DP1000II - фото 5
  • Вспышка студийная Godox DP1000II - фото 6
  • Вспышка студийная Godox DP1000II - фото 7
  • Вспышка студийная Godox DP1000II - фото 8
  • Вспышка студийная Godox DP1000II - фото 9
Вспышка студийная Godox DP1000II - фото 1
Вспышка студийная Godox DP1000II - фото 2
Вспышка студийная Godox DP1000II - фото 3
Вспышка студийная Godox DP1000II - фото 4
Вспышка студийная Godox DP1000II - фото 5
Вспышка студийная Godox DP1000II - фото 6
Вспышка студийная Godox DP1000II - фото 7
Вспышка студийная Godox DP1000II - фото 8
Вспышка студийная Godox DP1000II - фото 9
33 570 руб. 
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+ 870 КэтКоинов
Артикул: 231642
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараСтудийные фотовспышки
Ведущее число92
Вес, кг3.3
Время перезарядки0.4-2 с
Высота, см21.5
Дисплейесть
Длина, см42
Количество ламп в одной вспышке1
Комплектациявспышка, сетевой кабель, защитный колпак, пилотная лампа, документация
КреплениеBowens
Ручная регулировка мощностиесть
Совместимые камерыуниверсальная
Тип вспышкистандартная
Ширина, см12.5
Студийные вспышки серии DPII со встроенной системой беспроводного управления Godox X отличаются высоким качеством сборки, точной настройкой мощности импульса и стабильностью выходных характеристик. Совместимы с широким спектром светомоделирующих насадок с байонетом Bowens. Отлично подходят для профессиональных фотографов. Успешно используются при съемках свадеб, показов мод, гламурных фотосессий, рекламы и при портретной съемке.


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Вспышка студийная Godox DP1000II - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 33570 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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