Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1365-1000L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лампа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%2 210 руб. 3 150 руб.
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1 910 руб.
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1 910 руб.
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В наличии
Код товара: 231433
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 210 руб. -30%
3 150 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лампа
Высота, см
8
Комплектация
лампа, упаковка
Совместимые камеры
DE-600B (Falcon-Eyes), DE-900B (Falcon-Eyes), DPS-601 (Falcon-Eyes), DPS-901 (Falcon-Eyes)
Ширина, см
9.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х9
Вес, г.
200
Описание товара Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1365-1000L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901)
Импульсная лампа для студийных вспышек DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901. внимание! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Если Вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Лампа
Высота, см
8
Комплектация
лампа, упаковка
Совместимые камеры
DE-600B (Falcon-Eyes), DE-900B (Falcon-Eyes), DPS-601 (Falcon-Eyes), DPS-901 (Falcon-Eyes)
Ширина, см
9.5
Страна производитель
Китай
Импульсная лампа для студийных вспышек DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901. внимание! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Если Вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1365-1000L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901) - по цене 2210 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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