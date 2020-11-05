Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 128 LED

Светодиодный осветитель Falcon Eyes BeautyLight 128 LED лёгкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели со SMD светодиодами, с регулируемой мощностью светового потока и цветовой температурой. . Для использования визажистами, гримёрами и стилистами важно иметь бестеневой характер освещения и возможность настройки цветовой температуры, чтобы при съемке со смешанным светом (от кольцевого осветителя, света из окна, от светильников в зале одновременно) цвета на снимаемой модели были естественными т. е. не «зеленило», не уходило в фиолетовые оттенки и т.п. Небольшие размеры и вес осветителя в сочетании с возможностью питания от любого стандартного источника = 5 В с разъемом USB (USB порт компьютера, зарядное устройство или повербанк), позволяют использовать его и как накамерный осветитель для портретной, предметной и других видов фотосъемки, а также при видеосъемке. Мощности 8 Вт (эквивалент лампы накаливания 60 Вт): достаточно, чтобы производить видеосъёмку на установленный в адаптер смартфон на расстоянии вытянутой руки, производить бестеневую макросъёмку мелких объектов и предметов через осветитель (разместив камеру или смартфон внутри кольца). Преимуществом кольцевого осветителя Falcon Eyes BeautyLight 128 LED является его низкое электропотребление. Корпус осветителя изготовлен из прочного ABS пластика. Внешний диаметр осветителя — 225 мм, диаметр отверстия — 184 мм. Под белым молочным рассеивателем находятся 128 ярких светодиода. На передней панели расположены два валкодера для изменения цветовой температуры и регулировки яркости осветителя. Яркость и цветовая температура регулируются бесступенчато.