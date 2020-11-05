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Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 240 LED

Артикул: 231364
Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 240 LED
4 470 руб. 
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+ 103 КэтКоинов
Артикул: 231364
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный
Цветовая температура3000-5500 K
Легкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели со светодиодами, с регулируемой мощностью светового потока и цветовой температурой. Для использования визажистами, гримерами и стилистами важную роль играют бестеневой характер и возможность точной настройки цветовой температуры освещения. Небольшие размеры, низкий уровень потребляемой светодиодами мощности и возможность автономного питания от батарей делают этот осветитель привлекательным также для использования в студии и на выезде для портретной, предметной, рекламной и других видов фото и видеосъемки.


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Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 240 LED - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4470 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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