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Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color

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Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 1
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 2
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 3
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 4
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 5
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 6
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 1
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 2
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 3
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 4
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 5
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 6
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231359
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель
Размеры в упаковке, см
35х31х9
Вес, кг.
2.8

Описание товара Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color

Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color представляет собой светодиодную панель из 600 светодиодов размером 19,5?17 см с регулируемой цветовой температурой, беспроводным пультом дистанционного управления, 4-лепестковыми шторками и возможностью питания от аккумуляторных батарей серии NP-F. Осветитель подходит для кино- и видеопроизводства, фотографии.

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель
Описание
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color представляет собой светодиодную панель из 600 светодиодов размером 19,5?17 см с регулируемой цветовой температурой, беспроводным пультом дистанционного управления, 4-лепестковыми шторками и возможностью питания от аккумуляторных батарей серии NP-F. Осветитель подходит для кино- и видеопроизводства, фотографии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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