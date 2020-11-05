Отражатель Falcon Eyes RRK7-4066 HL

Овальный отражатель 7 в 1: золотистый/серебристый/белый отражающий/ белый просвечивающий/черный/зеленый/синий. Размер 102х168 см, подходит для поясных портретов или подсветки отдельных участков кадра. Золотистая поверхность придает отраженному свету золотистые тона, добавляет теплого света в сцену. Серебристая поверхность используется для получения жесткого света, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делает эту поверхность одной из часто используемых, найдет применение даже в пасмурную погоду. Белая отражающая поверхность позволяет получить равномерный и мягкий световой поток для подсветки теней и выравнивания светотеневого рисунка, используется как заполняющий источник. Не искажает цветовую температуру источника освещения. Просвечивающая ткань рассеивает проходящий сквозь нее световой поток от вспышки и равномерно освещает объект съемки увеличенной площадью излучения. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади. Черная поверхность поглощает большую часть света, используется для углубления теней и отсекания паразитных засветок, также применяется при съемках поверхностей с бликами. Зеленая и синяя поверхности применяются для съемки по технологии хромакей. Конструкция состоит из пружинного стального обруча (каркаса) с натянутой на него полупрозрачной рассеивающей тканью и чехла на молнии со светоформирующими поверхностями. Упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 38 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4, что позволяет закрепить отражатель на штативах или любых опорах без использования специального держателя.
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв