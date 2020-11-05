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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотооборудование Софтбоксы Falcon Eyes Софтбокс Falcon Eyes Falcon Eyes EB-95 Octa с кронштейном для накамерных вспышек

Софтбокс Falcon Eyes Falcon Eyes EB-95 Octa с кронштейном для накамерных вспышек

Артикул: 231147
Софтбокс Falcon Eyes Falcon Eyes EB-95 Octa с кронштейном для накамерных вспышек
5 380 руб. 
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+ 123 КэтКоинов
Артикул: 231147
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСофтбокс
Размеры, см95
Falcon Eyes EB-95 Octa - быстроскладной софтбокс диаметром 95 см с кронштейном для накамерных вспышек. Фотографы-стробисты по достоинству оценят конструкцию входящего в комплект кронштейна, соответствуя принципу все-в-одном, кронштейн является универсальным крепежным устройством, совместим с любой накамерной вспышкой и позволяет устанавливать насадки Bowens. Крепление Bowens обеспечивает совместимость с большим разнообразием светомодифицирующих аксессуаров, например: рефлекторы, портретные тарелки, софтбоксы, конусы и т. д. На кронштейне находится отверстие для установки зонтика и удобная рукоятка для регулировки направления освещения. Быстрый и надежный монтаж вспышки, не требуется использование липучек Велкро, нет нагрузки на горячий башмак, резиновые вставки на зажиме препятствуют появлению царапин на корпусе вспышки.


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Самовывоз невозможен
Софтбокс Falcon Eyes Falcon Eyes EB-95 Octa с кронштейном для накамерных вспышек - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5380 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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