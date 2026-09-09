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Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
крепление для вспышек с посадочным диаметром 100 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231111
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крепление для вспышек с посадочным диаметром 100 мм
Габаритные размеры, см
60х90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х22х7
Вес, кг.
1.1
Описание товара Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 6090 для вед.всп.
Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 6090 для вспышек серии SS — световой модификатор для студийных осветительных приборов серии Falcon Eyes SS, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса 60?90 см. Может использоваться с безбайонетными вспышками с посадочным диаметром до 100 мм любых фирм производителей. Устройство состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, хвостовика с винтовым креплением. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции. Софтбокс имеет ряд преимуществ по сравнению с другими рассеивателями: больше эффективность за счет закрытой конструкции, равномерный по плотности свет. В комплекте чехол.
крепление для вспышек с посадочным диаметром 100 мм
Габаритные размеры, см
60х90
Страна производитель
Китай
Описание
Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 6090 для вспышек серии SS — световой модификатор для студийных осветительных приборов серии Falcon Eyes SS, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса 60?90 см. Может использоваться с безбайонетными вспышками с посадочным диаметром до 100 мм любых фирм производителей. Устройство состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, хвостовика с винтовым креплением. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции. Софтбокс имеет ряд преимуществ по сравнению с другими рассеивателями: больше эффективность за счет закрытой конструкции, равномерный по плотности свет. В комплекте чехол.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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