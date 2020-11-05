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Стойка-тренога Falcon Eyes FEST-086/W-806.0 трехсекционная стойка-тренога с пружинной амортизацией, с шаровой головкой, для цифровых камер. Максимальная высота стойки-треноги в рабочем состоянии 262 см, минимальная – 115 см. Максимально допустимая вертикальная (осевая) нагрузка - 6 кг. Материал телескопической стойки-треноги и зажимов – алюминиевый сплав, материал ножек – сталь. Пружинный амортизатор защищает установленную технику от удара и повреждения при слишком быстром сложении секций (например, при ослаблении винтового зажима).

Стойка-тренога FEST-086/W-806.0 для фото/видеостудии - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.