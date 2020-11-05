Тарелка портретная Falcon Eyes SoftLight Octa 100 BW складная

Falcon Eyes SoftLight Octa 100 BW – быстроскладная универсальная портретная тарелка (beauty dish) диаметром 100 см и байонетом Bowens, предназначена для использования с импульсными источниками света или светодиодными источниками постоянного света мощностью до 300 Вт. В сложенном виде тарелка занимает мало места и помещается в сумку размером 64х20х20 см (сумка входит в комплект поставки). Конструкция тарелки представляет собой основание со специальным механизмом раскладывания спиц и натянутым на каркас тканевым серебристым рефлектором. При раскладывании происходит автоматическая фиксация спицы, а для того чтобы сложить тарелку необходимо лишь отпустить специальный стопор на каждой спице. В комплект входит металлический дефлектор, тканевый внутренний рассеиватель с серебристой вставкой, внешний рассеиватель на липучке и сотовая насадка с ячейками 4х4 см. Тарелка быстро подготавливается к работе, сборка занимает несколько секунд – достаточно просто разложить спицы и установить необходимую насадку. Установленную на приборе тарелку можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на основании с внешней стороны. Портретная тарелка применяется для смягчения светового потока. Формирует умеренные по глубине и жесткости тени, обеспечивая рассеивание без избыточной резкости. Эти свойства приобретаются благодаря дефлектору, импульс света отражается от него и попадает на отражающую поверхность самой тарелки. 16-и спицевый каркас позволяет сформировать круглые блики, это особенно востребовано в портретной съемке для формирования естественных бликов в глазах модели. С помощью липучки (по всему периметру) к «козырьку» тарелки можно прикрепить соты. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна.