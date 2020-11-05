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Фон Falcon Eyes FB-08 FB-3060 серый (бязь)

Артикул: 230908
Фон Falcon Eyes FB-08 FB-3060 серый (бязь)
4 990 руб. 
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+ 114 КэтКоинов
Артикул: 230908
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараФотофоны
Вес, кг2.4
Высота, см300
Ширина, см600
Состояние товарановый
Фон FB-08 FB-3060 серый тканевый, используются как для выездных съемок, так и в студии. Бязь — хлопчатобумажная ткань полотняного плетения, плотная, что делает изделие очень прочным и долговечным. Бязевый фон подходит для многократного использования, хорошо держит краску, не линяет и не деформируется даже при стирке в горячей воде. Его можно гладить на высоком температурном режиме. Каждый фон представляет собой цельное полотно ткани, прошит по периметру и имеет специальный рукав для перекладины. Благодаря текстуре, ткань не бликует при вспышке. Особенностью тканевого фона является его эластичность, это можно использовать при съемке, для получения фактурной поверхности (например со складками), или для того чтобы застелить любую поверхность. Имеет небольшой вес и легко сворачивается для транспортировки.


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Фон Falcon Eyes FB-08 FB-3060 серый (бязь) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4990 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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