Штатив Falcon Eyes Green Line 1720 BH-14

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Falcon Eyes Green Line 1720 BH-14 – алюминиевый штатив для камер весом до 14 кг, вес штатива с головой составляет 2,25 кг. Максимальная рабочая высота 1720 мм. Подойдет для тех, кому нужен универсальный устойчивый высокий штатив с большой грузоподъемностью. Благодаря механизму обратного складывания ног, штатив имеет компактные размеры и сможет поместиться даже в походную сумку, длина в сложенном виде составляет 465 мм.

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