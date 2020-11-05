Штатив Falcon Eyes Green Line 1720C BH-14

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Falcon Eyes Green Line 1720C BH-14 – карбоновый штатив, построенный на трубках из восьмислойного углепластика, предназначен для использования с камерами весом до 14 кг, вес штатива с головой составляет всего 1,85 кг, максимальная рабочая высота 1720 мм. Легкий, высокий, грузоподъемный и устойчивый к вибрациям штатив – создан для самых требовательных покупателей. Благодаря механизму обратного складывания ног, штатив имеет компактные размеры, длина в сложенном виде составляет 465 мм.

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