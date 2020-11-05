Профессиональный трехосевой подвес Moza Aircross

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Стабилизатор Moza AirCross - это топовая модель электронного трехосевого стабилизатора, предназначенная для профессионального использования в сфере создания кинематографических видеороликов и четких фотоснимков с помощью DSLR и беззеркальных камер. На вооружении модели прогрессивные технологии и высококачественные материалы, что делает новый продукт компании идеальным мобильным помощником.

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