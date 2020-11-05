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BY-DM2 – это профессиональное звуковое решение для вашего телефона или планшета с разъемом USB-C. Этот петличный микрофон подключается к любому Android устройству с разъёмом Type-C, автоматически определяется системой и чисто, высококачественно улавливает звук во время аудиозаписи. Питание микрофона происходит от самого устройства. Встроенный аналого-цифровой конвертер обеспечивает высокое разрешение: до 24 бит/48 кГц.

Цифровой петличный микрофон Boya BY-DM2 для Андроид устройств с разъёмом USB тип C, 30 Гц-20 кГц, - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.