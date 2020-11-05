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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Беззеркальные фотоаппараты Panasonic Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens

Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens

Артикул: 230538
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens - фото 4
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens - фото 5
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens - фото 6
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens - фото 7
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens - фото 8
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens - фото 9
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens - фото 10
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens - фото 1
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens - фото 2
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens - фото 3
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens - фото 4
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens - фото 5
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens - фото 6
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens - фото 7
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens - фото 8
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens - фото 9
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens - фото 10
86 284 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 230538
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БрендPanasonic
Тип товараЦифровой фотоаппарат со сменной оптикой
Разрешение матрицы, Мпикс16
Физический размер матрицы17.3x13.0 мм
Bluetoothесть
Габариты (ШхВхГ)130.4x93.5x77.4 мм
Комплектацияфотоаппарат, литий-ионный аккумулятор DMW-BLC12, сетевой адаптер, USB кабель, плечевой ремень, заглушка байонетного гнезда, крышка горячего башмака
Светочувствительность200-25600 ISO
Объектив в комплектеесть
Встроенная вспышкада
Крепление внешней вспышкибашмак
Формат аккумуляторасвой собственный
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC
Тип видоискателяэлектронный
Состояние товарановый
Система стабилизации изображенияоптическая
Цветчерный
GPSнет
Интерфейсывход для микрофона 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм, вход для пульта ДУ 2.5 мм, HDMI, USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth
Влагозащитаесть
Wi-Fiесть
Скорость серийной съемки9 кадр./сек
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки3840x2160
Размер дисплея, дюйм3
Разрешение дисплея (точек)1240000
Тип дисплеяЖК, поворотный, сенсорный
Вес, кг0.536
Сохраняйте важнейшие моменты жизни в превосходном качестве c Panasonic LUMIX DMC-G90: матрица 20.3 Мп., система оптической стабилизации изображения по 5 осям Dual I.S. 2, 4K видео с гаммой VLog L, видеосъемка без ограничения по времени с питанием от USB, защита от пыли и влаги.


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Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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