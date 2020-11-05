Крепление на грудь Sony AKA-CMH1

Крепление Sony AKA-CMH1 предназначено для закрепления экшн-камер Sony (AZ1 Action Cam Mini, Action Cam AS100V и Action Cam AS20) и представляет собой прочный и легкий нагрудный ремень. Оно прочно фиксируется на груди с обхватом 74-140 см при помощи регулируемых ремней и оснащено поворотным механизмом (анкером), что позволяет вращать камеру на 360 градусов. Для предотвращения случайного падения камеры во время съемочного процесса предусмотрен страховочный тросик. Вес крепления – не более 220 г.