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В сушке SC-FD421014 предусмотрены: 6 прозрачных поддонов/ регулировка температуры от 35 до 70°С/ встроенный вентилятор для равномерной сушки продуктов/ термостат, защищающий прибор от перегревания. С помощью сушки SC-FD421014 можно сушить до 3,5 кг. продуктов одновременно, а в инструкции к прибору Вы найдете рекомендации по сушке разных продуктов.

Сушка для продуктов Scarlett SC-FD421014 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.