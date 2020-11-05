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Соковыжималка для цитрусовых Braun MPZ9

Артикул: 230453
Соковыжималка для цитрусовых Braun MPZ9
3 050 руб. 
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+ 75 КэтКоинов
Артикул: 230453
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBraun
Тип товараСоковыжималки
Апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны или лаймы? Braun Citromatic MPZ 9 за несколько секунд превратит их в богатый витаминами сок с необходимым количеством мякоти. Braun Citromatic емкостью 1 л имеет конус, который поочередно вращается вправо и влево для более тщательного отжима. При повороте контейнера для сока на основании, щель, где собирается мякоть, расширяется или сужается. Поэтому можно выжать сок из апельсинов, мандаринов, грейпфрутов, лимонов или лайма со строго определенным количеством мякоти: например, для ребенка к завтраку или для коктейля к ужину. Все детали соковыжималки Braun MPZ 9 сконструированы так, что их очень легко мыть.


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Самовывоз невозможен
Соковыжималка для цитрусовых Braun MPZ9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3050 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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