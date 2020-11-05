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Сигнализация Scher-Khan Universe 2

Артикул: 230436
  • Сигнализация Scher-Khan Universe 2 - фото 1
  • Сигнализация Scher-Khan Universe 2 - фото 2
  • Сигнализация Scher-Khan Universe 2 - фото 3
  • Сигнализация Scher-Khan Universe 2 - фото 4
  • Сигнализация Scher-Khan Universe 2 - фото 5
  • Сигнализация Scher-Khan Universe 2 - фото 6
Сигнализация Scher-Khan Universe 2 - фото 1
Сигнализация Scher-Khan Universe 2 - фото 2
Сигнализация Scher-Khan Universe 2 - фото 3
Сигнализация Scher-Khan Universe 2 - фото 4
Сигнализация Scher-Khan Universe 2 - фото 5
Сигнализация Scher-Khan Universe 2 - фото 6
6 000 руб. 
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+ 168 КэтКоинов
Артикул: 230436
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендScher-Khan
Тип товараАвтосигнализация
GSM/GPRS-модульесть
Брелок в комплектеесть
Брелок с ЖК дисплеемнет
Комплектациясигнализация, документация, упаковка
ПроизводствоРоссия
Надежная охрана и полный контроль автомобиля, управление и получение сообщений от системы на любом расстоянии. Модель объединяет возможности спутниковой системы, модуля трекингового мониторинга, GSM-сигнализации, системы экстренного реагирования, иммобилайзера. Без абонентской оплаты – оплата только мобильного трафика. Автоматизированный диспетчерский центр. 6 способов управления системой и отслеживание местоположения в режиме онлайн на смартфоне, планшете, ноутбуке, компьютере. Интерфейс управления системой для мобильных устройств на платформе iOS и Android. 2 миниатюрных брелока-метки с частотой канала 2,4 ГГц, автоматически идентифицируют владельца, а также позволят оперативно управлять функцией охраны. Экономный расход энергии брелока-метки, срок службы элемента питания составляет до 2 лет.


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Самовывоз невозможен
Сигнализация Scher-Khan Universe 2 - стоимость товара 6000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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