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Усилитель ACV ZX-1.3000D/3000Вт/1канал/2-1Ом/BassBoost-пульт/Low-pass/Clio Limit/D-class

Артикул: 230428
Усилитель ACV ZX-1.3000D/3000Вт/1канал/2-1Ом/BassBoost-пульт/Low-pass/Clio Limit/D-class
16 390 руб. 
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+ 509 КэтКоинов
Артикул: 230428
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендACV
Тип товараАвтомобильный усилитель
Вес, кг7,4
Индикатор защитыда
Количество каналов1
Макс. ток предохранителя, А250
Мощность на канал (2 Ом), Вт1800
Отношение сигнал/шум, дБ100
Фильтрыинфранизких частот / НЧ
Мостовой режимда
Пульт ДУда
Размеры (ШхВхД), мм230 x 56 x 490
SPL усилитель класса D для реальной мощности низких частот. Выдает 3000 Вт при 1 Ом, обладает эффективностью 86%. ZX-1.3000D стал логичным продолжением проекта ACV SPL в 2018 году, сохранил все преимущества предыдущих моделей и классические черты бренда. Это утонченный дизайн, ребра на лицевой стороне, логотип с лунной подсветкой и классическое исполнение в темном корпусе. Такое решение делает его узнаваемым в ряду аналогов, а технические характеристики значительно выделяют среди других. Сабсоник с частотой среза инфранизких частот 10Гц ~ 80Гц, воспроизводит диапазон от 10 Гц. С ним система получит мощное дыхание баса, которое покорит всех окружающих. Аппарат оснащен выносным предохранителем 250 А - серьезное заявление, гарантирующее готовность к длительным интенсивным нагрузкам без потери качества сигнала. Демпфирующий фактор 200, частота среза НЧ фильтра 40 ~ 220Гц и эффективная система охлаждения усилителя делает его отличным вариантом для получения реальной мощности и непревзойденного звучания. В комплекте идет инструкция со схемами попарного / мостового подключения и присоединения усилителя к головному устройству.


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Усилитель ACV ZX-1.3000D/3000Вт/1канал/2-1Ом/BassBoost-пульт/Low-pass/Clio Limit/D-class - по цене 16390 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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