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Флеш-карты серии Superior Pro micro UHS-1 (U3) полностью отвечают новым спецификациям Ultra High Speed Class 3. Они поддерживают высокоскоростную непрерывную фотосъемку и видеозапись формата Ultra HD с разрешением 4K, позволяя не пропустить ни одного восхитительного момента.

Карта Памяти micro SDXC 128Gb Silicon Power Superior Pro UHS-I U3 V30 A1 + ADP (100/80 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.