Карта Памяти micro SDHC 32Gb Sandisk Ultra Class 10 UHS-I + ADP (80/10 MB/s) Дубль

Снимайте и храните еще больше фотографий высокого качества и видео Full HD на смартфоне или планшете Android с картами SanDisk Ultra microSD UHS-I. Предлагая до 64 ГБ свободного места, эти карты идеально подойдут для смартфонов и планшетов Android. Приложение SanDisk Memory Zone, доступное в магазине Google Play, позволит вам легко получить доступ ко всем файлам, просмотреть их и скопировать из памяти телефона в любое удобное для вас место. Функция автоматического переноса файлов со встроенного накопителя на карту памяти поможет вашему смартфону работать с максимальной производительностью.