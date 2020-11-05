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Главная Аксессуары Карты памяти SanDisk Карта Памяти CF 64Gb Sandisk Extreme (120/85 Mb/s)

Карта Памяти CF 64Gb Sandisk Extreme (120/85 Mb/s)

Артикул: 230227
Карта Памяти CF 64Gb Sandisk Extreme (120/85 Mb/s)
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 230227
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БрендSanDisk
Тип товараКарта памяти
Объем64
Скорость записи85
Скорость чтения120
Формат карты памятиCompact Flash
Карта памяти SanDisk Extreme CompactFlash идеально подходит для цифровых зеркальных фотоаппаратов и видеокамер HD среднего и высшего классов: она поддерживает высокую скорость чтения и записи данных для съемки динамичных сцен и быстрой передачи файлов. Эта карта памяти также соответствует стандарту VPG-20 и обеспечивает устойчивую скорость записи на уровне не ниже 20 МБ/с для видеосъемки в формате Full HD (1080p) . Скорости записи 85 МБ/с (567Х) достаточно для последовательной серийной фотосъемки, а скорость передачи данных до 120 МБ/с помогает работать максимально продуктивно. Благодаря емкости 64 ГБ на этой карте памяти будет достаточно места для хранения видео Full HD и фотографий в формате RAW.


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