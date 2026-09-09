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Карта Памяти CF 64Gb Sandisk Extreme (120/85 Mb/s) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта Памяти CF 64Gb Sandisk Extreme (120/85 Mb/s)

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Карта Памяти CF 64Gb Sandisk Extreme (120/85 Mb/s)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230227
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
7х5х1
Вес, г.
24

Описание товара Карта Памяти CF 64Gb Sandisk Extreme (120/85 Mb/s)

Карта памяти SanDisk Extreme CompactFlash идеально подходит для цифровых зеркальных фотоаппаратов и видеокамер HD среднего и высшего классов: она поддерживает высокую скорость чтения и записи данных для съемки динамичных сцен и быстрой передачи файлов. Эта карта памяти также соответствует стандарту VPG-20 и обеспечивает устойчивую скорость записи на уровне не ниже 20 МБ/с для видеосъемки в формате Full HD (1080p) . Скорости записи 85 МБ/с (567Х) достаточно для последовательной серийной фотосъемки, а скорость передачи данных до 120 МБ/с помогает работать максимально продуктивно. Благодаря емкости 64 ГБ на этой карте памяти будет достаточно места для хранения видео Full HD и фотографий в формате RAW.

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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Описание
Карта памяти SanDisk Extreme CompactFlash идеально подходит для цифровых зеркальных фотоаппаратов и видеокамер HD среднего и высшего классов: она поддерживает высокую скорость чтения и записи данных для съемки динамичных сцен и быстрой передачи файлов. Эта карта памяти также соответствует стандарту VPG-20 и обеспечивает устойчивую скорость записи на уровне не ниже 20 МБ/с для видеосъемки в формате Full HD (1080p) . Скорости записи 85 МБ/с (567Х) достаточно для последовательной серийной фотосъемки, а скорость передачи данных до 120 МБ/с помогает работать максимально продуктивно. Благодаря емкости 64 ГБ на этой карте памяти будет достаточно места для хранения видео Full HD и фотографий в формате RAW.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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