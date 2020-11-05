Цифровой фотоаппарат Olympus TG-6 Красный

Возьмите TG-6 и отправляйтесь на приключения. Эта камера - идеальный инструмент для съемки впечатляющих моментов ваших путешествий, независимо от погодных условий. Большой выбор аксессуаров расширяет ваши возможности и позволяет продолжать съемку в любой ситуации. Камера TG-6 защищена от воды на глубине до 15 м, от ударов и падений с высоты до 2.1 м, от пыли, мороза до -10°C, и оснащена специальным покрытием, предотвращающим запотевание при резких перепадах температур.