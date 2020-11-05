Цифровой фотоаппарат Olympus TG-6 Красный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Olympus
|Тип товара
|Компактные фотоаппараты
|Разрешение матрицы, Мпикс
|12
|Физический размер матрицы
|6.16x 4.62 мм
|Тип матрицы
|CMOS
|Встроенная вспышка
|есть
|Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)
|25-100 мм
|Диафрагма
|F2-F4.9
|Zoom оптический
|4x
|Zoom цифровой
|4x
|Система стабилизации изображения
|оптическая
|Скорость серийной съемки
|40 кадр./сек.
|Запись видео
|есть
|Максимальное разрешение видеосъемки
|3840x2160
|Размер дисплея, дюйм
|3
|Разрешение дисплея
|1040000
|Тип дисплея
|ЖК
|Тип видоискателя
|нет
|Светочувствительность
|100-12800 ISO
|Тип карт памяти
|SD, SDHC, SDXC
|Wi-Fi
|есть
|Элементы питания
|свой собственный
|Цвет
|красный
|Комплектация
|фотоаппарат, литиевый аккумулятор, сетевой адаптер, кабель, ремешок, всемирный гарантийный талон, руководство пользователя, диск с ПО, упаковка
|Габариты (ШxВxГ), мм
|113x66x32.4
|Вес, кг
|0.253
Телефон для звонков в Санкт-Петербурге
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв