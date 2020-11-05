Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Body black

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Olympus
|Тип товара
|Цифровой фотоаппарат со сменной оптикой
|Разрешение матрицы, Мпикс
|21.8
|Физический размер матрицы
|17.3x13.0 мм
|Кроп-фактор
|2
|Тип матрицы
|Live MOS
|Bluetooth
|нет
|Комплектация
|фотоаппарат, вспышка FL-LM3, BLH?1 аккумулятор, BCH?1 зарядное устройство, крышка корпуса Микро 4/3 (ВС?2), плечевой ремень, USB кабель, инструкция, гарантийный талон
|Светочувствительность
|100-25600 ISO
|Процессор
|TruePic VIII
|Габариты (ШхВхГ)
|134x91x69 мм
|Байонет
|Micro 4/3
|Объектив в комплекте
|нет
|Встроенная вспышка
|нет
|Крепление внешней вспышки
|башмак
|Цвет
|черный
|Тип карт памяти
|SD, SDHC, SDXC
|Формат аккумулятора
|свой собственный
|GPS
|нет
|Wi-Fi
|есть
|Влагозащита
|есть
|Интерфейсы
|USB 3.0, HDMI, микрофонный вход, аудио, Wi-Fi
|Система стабилизации изображения
|оптическая
|Состояние товара
|новый
|Тип видоискателя
|электронный
|Скорость серийной съемки
|15.3 кадр./сек
|Запись видео
|есть
|Максимальное разрешение видеосъемки
|5184x3888
|Размер дисплея, дюйм
|3
|Разрешение дисплея (точек)
|1037000
|Тип дисплея
|ЖК, поворотный, сенсорный
|Вес, кг
|0.498
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