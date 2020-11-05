Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Body black

Мощная камера для профессиональной съемки спорта, путешествий, дикой природы, а также для видеозаписи с превосходным качеством. 121 точка автофокуса перекрестного типа и скорость съемки 18 кадров в секунду со следящей фокусировкой - OM-D E-M1 Mark II не уступает самым серьезным репортерским зеркальным камерам, таким как Nikon D500. При этом он сам почти в 2 раза легче, оптика для него легче, дешевле и обладает надежной защитой от пыли, влаги и холода. В режиме High Res. камера создает 50-мегапиксельные фотографии из 8 последовательных кадров, снятых со смещением матрицы. Их резкость удовлетворит любого пейзажиста.