Тостер Kitfort KT-2026-6 розовый

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Kitfort
|Тип товара
|Тостеры
|Автоматическое поднятие тостов
|да
|Количество тостов
|2
|Тип управления
|механическое
|Серия
|2026
|Основной цвет
|розовый
|Мощность
|950
|Автоматическое центрирование тостов
|да
|Материал корпуса
|комбинированный
|Количество отделений
|2
|Звуковое оповещение
|нет
|Дополнительный цвет
|серебристый
|Дисплей
|нет
|Длина сетевого шнура
|0,67
|Прочее
|кнопка отмены, поддон для крошек, подсветка элементов управления
|Размеры (ВхШхГ)
|30х16,5x19
|Вес
|1,2
|Функции и особенности
|регулировка степени поджаривания, функция размораживания, функция подогрева, плавная регулировка температуры
|Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
|да
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