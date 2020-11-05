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Мышь Genius NX-9000BT V2 золотистый металлик

Артикул: 229810
  • Мышь Genius NX-9000BT V2 золотистый металлик - фото 1
  • Мышь Genius NX-9000BT V2 золотистый металлик - фото 2
Мышь Genius NX-9000BT V2 золотистый металлик - фото 1
Мышь Genius NX-9000BT V2 золотистый металлик - фото 2
1 810 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229810
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGenius
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г50
Время работы, дней30
Интерфейс подключенияBluetooth
Источник питания мышиаккумулятор
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой и левой руки
Радиус действия беспроводной связи, м10
Размеры (ШxВxД), мм55x34x82
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветзолотой металлик
Разрешение оптического сенсора, dpi1600
Типоптическая
Тип соединениябеспроводное
Мышь беспроводная Genius NX-9000BT V2 - компактная модель, оснащенная встроенным литий-полимерным аккумулятором емкостью 320 мАч, что избавляет от необходимости пользоваться батарейками. Благодаря технологии Bluetooth 4.0 вы получаете надежное и безопасное подключение на расстоянии до 10 метров. Отсутствие проводов позволяет лучше сосредоточиться на работе. Genius NX-9000BT V2 - стильная и тонкая, гладкая на ощупь. Удобное прорезиненное покрытие обеспечивает полный контроль и комфорт при длительном использовании.


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Самовывоз невозможен
Мышь Genius NX-9000BT V2 золотистый металлик - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1810 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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