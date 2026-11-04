Top.Mail.Ru
Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 1
Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 2
Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 3
Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 4
Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 5
Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
  • Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 1
  • Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 2
  • Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 3
  • Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 4
  • Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 5
  • Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 350 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 229732
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C)
13 350 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
30

Описание товара Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C)

Transcend StoreJet 25M3 — это внешний жесткий диск, который не только надежно защищен от ударов, но и оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.1 Gen 1 для молниеносной передачи файлов. Интегрированная трехступенчатая защита от ударов StoreJet 25M3 соответствует военным стандартам США защиты от падения и гарантирует высокий уровень безопасности хранимой на накопителе информации. Трехкомпонентная система защиты от ударов состоит из прорезиненного силиконового корпуса, внутреннего демпфирующего подвеса накопителя и прочного жесткого корпуса.

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Описание
Transcend StoreJet 25M3 — это внешний жесткий диск, который не только надежно защищен от ударов, но и оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.1 Gen 1 для молниеносной передачи файлов. Интегрированная трехступенчатая защита от ударов StoreJet 25M3 соответствует военным стандартам США защиты от падения и гарантирует высокий уровень безопасности хранимой на накопителе информации. Трехкомпонентная система защиты от ударов состоит из прорезиненного силиконового корпуса, внутреннего демпфирующего подвеса накопителя и прочного жесткого корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 13350 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...