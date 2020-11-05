8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C)

Артикул: 229732
  • Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 1
  • Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 2
  • Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 3
  • Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 4
  • Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 5
  • Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 6
Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 1
Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 2
Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 3
Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 4
Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 5
Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото 6
7 150 руб. 
Купить
+ 59 КэтКоинов
Артикул: 229732
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендTranscend
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг0,189
Объем2 Тб
Размеры (ШхВхД), мм81х16х130
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB 3.1 Gen 1
Материал корпусарезина
Форм-фактор HDD, дюйм2,5
Цветчерный
Transcend StoreJet 25M3 — это внешний жесткий диск, который не только надежно защищен от ударов, но и оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.1 Gen 1 для молниеносной передачи файлов. Интегрированная трехступенчатая защита от ударов StoreJet 25M3 соответствует военным стандартам США защиты от падения и гарантирует высокий уровень безопасности хранимой на накопителе информации. Трехкомпонентная система защиты от ударов состоит из прорезиненного силиконового корпуса, внутреннего демпфирующего подвеса накопителя и прочного жесткого корпуса.


Теги товара: Черные.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Внешний жесткий диск Transcend 2TB Type-C и Type-A (TS2TSJ25M3C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...