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Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U05 SP016GBUF2U05V1K USB2.0 black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U05 SP016GBUF2U05V1K USB2.0 black

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Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U05 SP016GBUF2U05V1K USB2.0 black - фото 1
Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U05 SP016GBUF2U05V1K USB2.0 black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
  • Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U05 SP016GBUF2U05V1K USB2.0 black - фото 1
  • Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U05 SP016GBUF2U05V1K USB2.0 black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 229482
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
15

Описание товара Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U05 SP016GBUF2U05V1K USB2.0 black

Инновационный дизайн выдвижного USB коннектора позволяет пользователям легко и быстро получить доступ к файлам и документам.



Теги товара: 16 Гб, с паролем

Отзывы о товаре Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U05 SP016GBUF2U05V1K USB2.0 black




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Развернуть
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Описание
Инновационный дизайн выдвижного USB коннектора позволяет пользователям легко и быстро получить доступ к файлам и документам.


Теги товара: 16 Гб, с паролем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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