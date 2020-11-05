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Монитор Acer 21.5" V226HQLBB black

Артикул: 229368
Монитор Acer 21.5" V226HQLBB black
6 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 229368
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БрендAcer
Тип товараМониторы
Вес в упаковке, кг4,7
Частота обновления, Гц75
Цвет рамкичерный
Соотношение сторон16:9
USB-концентраторнет
Угол обзора по горизонтали90°
Угол обзора по вертикали65°
Тип матрицыTN+film
ТипLED-монитор
Стандарт крепления100х100 VESA
РазъемыVGA (D-Sub)
Разъем USB Type-Cнет
Разрешение матрицы, Мпикс1920х1080
Покрытие экранаматовое
Питаниевстроенный блок питания
Контрастность1000:1
Комплект поставкимонитор, кабель VGA, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм21,5
Габаритные размеры, см50.8х39.1х20.6
Встроенные динамикинет
Время отклика5 мс
Яркость200 кд/м2
В мониторах серии V6 технология Acer eColor используется для создания поразительных визуальных эффектов, а инновационная технология Acer ComfyView устраняет блики и обеспечивает более комфортный просмотр изображения. Эти прочные мониторы снабжены широким набором портов для подключения разных типов устройств, чтобы пользователи могли одновременно выполнять больше задач. Кроме того, они используют экологичные функции, которые обеспечивают снижение энергопотребления и экономию денежных средств.


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