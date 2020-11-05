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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Беззеркальные фотоаппараты Olympus Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Double Zoom Kit ( E-M10 Mark III Body silver + EZ-M1442EZ silver + EZ-M4015 R black )

Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Double Zoom Kit ( E-M10 Mark III Body silver + EZ-M1442EZ silver + EZ-M4015 R black )

Артикул: 229302
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Double Zoom Kit ( E-M10 Mark III Body silver + EZ-M1442EZ silver + EZ-M4015 R black ) - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Double Zoom Kit ( E-M10 Mark III Body silver + EZ-M1442EZ silver + EZ-M4015 R black ) - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Double Zoom Kit ( E-M10 Mark III Body silver + EZ-M1442EZ silver + EZ-M4015 R black ) - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Double Zoom Kit ( E-M10 Mark III Body silver + EZ-M1442EZ silver + EZ-M4015 R black ) - фото 4
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Double Zoom Kit ( E-M10 Mark III Body silver + EZ-M1442EZ silver + EZ-M4015 R black ) - фото 5
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Double Zoom Kit ( E-M10 Mark III Body silver + EZ-M1442EZ silver + EZ-M4015 R black ) - фото 6
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Double Zoom Kit ( E-M10 Mark III Body silver + EZ-M1442EZ silver + EZ-M4015 R black ) - фото 7
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Double Zoom Kit ( E-M10 Mark III Body silver + EZ-M1442EZ silver + EZ-M4015 R black ) - фото 1
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Double Zoom Kit ( E-M10 Mark III Body silver + EZ-M1442EZ silver + EZ-M4015 R black ) - фото 2
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Double Zoom Kit ( E-M10 Mark III Body silver + EZ-M1442EZ silver + EZ-M4015 R black ) - фото 3
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Double Zoom Kit ( E-M10 Mark III Body silver + EZ-M1442EZ silver + EZ-M4015 R black ) - фото 4
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Double Zoom Kit ( E-M10 Mark III Body silver + EZ-M1442EZ silver + EZ-M4015 R black ) - фото 5
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Double Zoom Kit ( E-M10 Mark III Body silver + EZ-M1442EZ silver + EZ-M4015 R black ) - фото 6
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Double Zoom Kit ( E-M10 Mark III Body silver + EZ-M1442EZ silver + EZ-M4015 R black ) - фото 7
53 525 руб. 
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+ 54 КэтКоинов
Артикул: 229302
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOlympus
Тип товараЦифровой фотоаппарат со сменной оптикой
Разрешение матрицы, Мпикс17.2
Физический размер матрицы17.3x13.0 мм
Кроп-фактор2
Тип матрицыLive MOS
Bluetoothнет
Комплектацияфотоаппарат, аккумулятор BLS?50, зарядное устройство BCS-5, крышка корпуса Микро 4/3 (ВС-2), USB кабель, инструкция, гарантийный талон
Светочувствительность100-25600 ISO
Габариты (ШхВхГ)122x84x50 мм
БайонетMicro 4/3
Объектив в комплектенет
Встроенная вспышкада
Крепление внешней вспышкибашмак
ИнтерфейсыUSB 2.0, HDMI, Wi-Fi
Формат аккумуляторасвой собственный
Wi-Fiесть
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC
Тип видоискателяэлектронный
Состояние товарановый
Система стабилизации изображенияоптическая
Влагозащитанет
GPSнет
Цветчерный
Скорость серийной съемки8.6 кадр./сек
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки4608x3456
Размер дисплея, дюйм3
Разрешение дисплея (точек)1040000
Тип дисплеяЖК, поворотный, сенсорный
Вес, кг0.41
Ощутите прелесть резких снимков и четких видеороликов без размытостей даже при съемке без штатива. Это стало возможным с камерой E-M10 Mark III и технологией 5-осевой стабилизации изображения.


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Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Double Zoom Kit ( E-M10 Mark III Body silver + EZ-M1442EZ silver + EZ-M4015 R black ) - стоимость товара 53525 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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