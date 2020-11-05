Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Double Zoom Kit ( E-M10 Mark III Body silver + EZ-M1442EZ silver + EZ-M4015 R black )

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Olympus
|Тип товара
|Цифровой фотоаппарат со сменной оптикой
|Разрешение матрицы, Мпикс
|17.2
|Физический размер матрицы
|17.3x13.0 мм
|Кроп-фактор
|2
|Тип матрицы
|Live MOS
|Bluetooth
|нет
|Комплектация
|фотоаппарат, аккумулятор BLS?50, зарядное устройство BCS-5, крышка корпуса Микро 4/3 (ВС-2), USB кабель, инструкция, гарантийный талон
|Светочувствительность
|100-25600 ISO
|Габариты (ШхВхГ)
|122x84x50 мм
|Байонет
|Micro 4/3
|Объектив в комплекте
|нет
|Встроенная вспышка
|да
|Крепление внешней вспышки
|башмак
|Интерфейсы
|USB 2.0, HDMI, Wi-Fi
|Формат аккумулятора
|свой собственный
|Wi-Fi
|есть
|Тип карт памяти
|SD, SDHC, SDXC
|Тип видоискателя
|электронный
|Состояние товара
|новый
|Система стабилизации изображения
|оптическая
|Влагозащита
|нет
|GPS
|нет
|Цвет
|черный
|Скорость серийной съемки
|8.6 кадр./сек
|Запись видео
|есть
|Максимальное разрешение видеосъемки
|4608x3456
|Размер дисплея, дюйм
|3
|Разрешение дисплея (точек)
|1040000
|Тип дисплея
|ЖК, поворотный, сенсорный
|Вес, кг
|0.41
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